Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu

Kayseri'de silah ticareti yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda H.S. (19) yakalandı.
Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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