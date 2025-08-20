Kayseri'de Silahlı Cinayet Davası - Son Dakika
Kayseri'de Silahlı Cinayet Davası

20.08.2025 16:53
17 yaşındaki Yağmur Ç.'nin silahla öldürülmesiyle ilgili sanık F.D. mahkemeye çıktı.

Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.D. (27), maktul Yağmur Ç'nin müşteki annesi T.Y, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanık F.D. savunmasında, ruhsatsız silahının aracın ön yolcu kısmında olduğunu söyledi.

Olay günü Yağmur ile buluştuğunu anlatan sanık, "Silahın tetik emniyeti çalışmıyordu. Arabadan indim, Yağmur'un elinde silahın kabzasını gördüm. Sol elini çenesine dayamış vaziyetteydi. 'Yağmur' diye seslendim, panikledi. Elimi Yağmur'un sol tarafına doğru uzatıp namluyu araziye çevirmek istedim. Elimden yaralandım. Elimde mermi giriş çıkış izi var. Onu ben öldürmedim. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Müşteki T.Y. ise kızının ilişkisini 2 yıldır bildiğini söyledi. Kızının intihara meyilli bir çocuk olmadığını dile getiren T.Y, "Kızım olay günü, 'Anne şu yüzüğü verip 5 dakikaya geliyorum' diyerek evden çıktı. En son yüz yüze konuşmamız bu oldu. Telefonla arayıp eve gelmesini söyledim. Benim telefonda kendisi hakkında söylediklerimi sanık duymuş. Kızım beni arayarak sanığı zapt edemediğini söyledi. Telefonda silah sesi duymadım. Olay yerine gittiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu, yaşıyordu. 'Kızım ölme' diye yalvardım. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak'ta, Yağmur Ç. ile sözleşmeli er olarak görev yapan erkek arkadaşı sanık F.D. konuşmak için bir araya gelmiş, ikili arasında yaşanan tartışmada başından silahla vurulan Yağmur Ç. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve ifadesinde kız arkadaşının, kendisine ait ruhsatsız silahla intihar ettiğini öne süren sanık F. D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

