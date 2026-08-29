Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kocasinan'da evde çıkan kavgada Mustafa T. silahla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde evde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'taki bir evde Mustafa T. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Mustafa T, silahla ağır yaralandı.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mustafa T, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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