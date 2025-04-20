Kayseri'de Silahlı Saldırı: Yaralı Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki gün önceki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki baklava dükkanında 18 Nisan'da husumetlisi G.A'nın tabancayla ağır yaraladığı R.T, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.T'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan ve bir süre sonra teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.