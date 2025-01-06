Kayseri'de Sis Zorluk Yarattı

Kayseri'de sis tekili oldu: Göz gözü görmedi
KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sis güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.
Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, sürücülerde trafikte zor anlar yaşadı. Kenti etkisi alan sis, dron ile havadan da görüntülendi. Binaların sis nedeniyle gözükmemesi güzel görüntüler oluşturdu.
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