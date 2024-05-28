Kayseri'de soba fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de soba fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri\'de soba fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir soba fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

28.05.2024 23:15
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Kayseri'de soba fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Ambar Mahallesi 40. Cadde'de, soba imalatı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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