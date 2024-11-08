Kayseri\'de Şok Uygulama: 5 Şüpheli Yakalandı

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Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

40 ekip ve 96 personelin katıldığı uygulamada, 455 araç ve 764 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 3 tabanca, bu tabancalara ait fişekler ve 1 hacizli otomobile el konuldu.

Öte yandan üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.