Kayseri'de son bir haftada trafik denetimlerinde 925 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Kayseri'de son bir haftada trafik denetimlerinde 925 sürücüye ceza kesildi

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Kayseri'de son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan veya evrakları eksik olan 925 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok ceza, cep telefonu kullanmak (270) ve kırmızı ışık ihlali (165) yapan sürücülere kesildi.

KAYSERİ'de son bir haftada yapılan trafik denetimleri sonucu kural ihlali yapan ya da evrakları eksik olan toplam 925 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesle müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu 925 sürücüye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda 17 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 9 sürücüye abartı egzozla araç kullanmak, 124 sürücüye sürücü belgesiz veya sürücü belgesi geçersiz araç kullanmak, 58 kişiye sürücü belgesi geçici veya daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 2 sürücüye makas atmak, 165 kişiye kırmızı ışık ihlali, 47 sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 kişiye alkolmetreye üflememek, 43 sürücüye ışık donanımı ihlali, 2 kişiye drift atmak, 186 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 270 kişiye de cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Kayseri, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de son bir haftada trafik denetimlerinde 925 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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