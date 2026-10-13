Kayseri'de sosyal medyadan tespit edilen sürücülere 65 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kayseri'de sosyal medyadan tespit edilen sürücülere 65 bin lira ceza kesildi

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Sosyal medyada yer alan trafik ihlali paylaşımlarını inceleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşıma konu araç ve sürücüleri tespit etti. Tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 65 bin lira ceza kesildi.

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 65 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan "Trafikte kural ihlali", "Tehlikeli sıkıştırma", "Hem ters yönde hem ışık ihlali" paylaşımlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, paylaşıma konu olan araçları ve sürücülerini tespit etti.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 65 bin lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de sosyal medyadan tespit edilen sürücülere 65 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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