Kayseri'de Suç Operasyonu: Özel Harekat Polisi Yaralandı

KAYSERİ'de suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateşte Özel Harekat polisi, ayağından yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, yakalandı. Aramalarda; 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan operasyon sırasında şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Özel Harekat polisi, ayağından yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.