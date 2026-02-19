Kayseri'de Suça Sürüklenen Çocuk Yakalandı

Kayseri'de suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Bir sosyal medya platformundaki "Çocuklar ramazanın ilk teravihinde camiye torpil attı" paylaşımı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ziyagökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Camisi'nde meydana gelen olayla ilgili bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T'yi (15) yakaladı.

Ekipler, suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlem başlattı.