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Kayseri'de suçüstü yakalanan kişi hırsızlıktan tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kablo hırsızlığı olayının şüphelisi İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Takibe alınan İ.D. suçüstü yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İ.D'nin 13 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.