Kayseri'de Suriyeliler, Şam'daki Gelişmeleri Kutladı - Son Dakika
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Kayseri'de Suriyeliler, Şam'daki Gelişmeleri Kutladı

Kayseri\'de Suriyeliler, Şam\'daki Gelişmeleri Kutladı

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi sonrasında Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Türk bayrakları ve muhalif bayraklarla kutlama yaptı. Yürüyüş düzenleyen gruba polis güvenlik önlemleri aldı.

08.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'nde kutlama yaptı. Türk bayrakları ve muhalif grupların bayraklarını taşıyan Suriyeliler, yürüyüş yaparak sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriyeliler, Şam'daki Gelişmeleri Kutladı - Son Dakika

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