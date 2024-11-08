Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
H.Y'nin (56) gözaltına alındığı operasyonda 3 toplu tabanca, çeşitli dönemlere ait 6 tablo, ahşap süslemeli 2 eser ve 1 metal kılıç ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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