Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 2 papirüs, papirüs saklama kabı, 1 heykel ve 1 antik kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?