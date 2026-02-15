Kayseri\'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne Cezalar

KAYSERİ'de, trafikte seyir halindeyken motosikletin önünü kaldırıp, arka tekerlek üzerinde giden sürücüye 71 bin 801 TL para cezası uygulandı. Sürücünün trafikte tehlikeli hareketler yapması kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada 'Ön Teker Kaldırarak İlerleyen Motosiklet' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda motosiklet sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan toplam 71 bin 801 TL para cezası uygulandı. Öte yandan, ekipler, kentteki bir alt geçitte 'makas' attığı belirlenen sürücüye ise trafik kanununun ilgili maddelerinden 11 bin 629 TL cezai işlem uyguladı.