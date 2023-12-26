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Kayseri'de terör saldırıları protesto edildi

Kayseri'de vatandaşlar Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüdü.

Kayseri\'de terör saldırıları protesto edildi
26.12.2023 - 15:49,
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Kayseri'de vatandaşlar Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüdü.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ile Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Kayseri şubeleri tarafından düzenlenen yürüyüş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünden başladı.

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Kartal Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, birlik ve beraberliğin terör örgütlerine karşı en güçlü silah olduğunu söyledi.

Hain saldırılar neticesinde büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Pala, şöyle konuştu:

"Vatanımızın dört bir yanında terörün alçakça saldırıları sonucu bir kez daha şehitler verdik. Canlarını vatanı için feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırılara karşı intikam duyguları içerisindeyiz. Milletimizin birlik ve beraberliği terör örgütlerine karşı en güçlü silahımızdır. Bu mücadelede asla geri adım atmayacak, terörü kökten temizleyene kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve milletimizin güvenliği için kutlu devletimiz her daim önlemlerini almaya devam edecektir. PKK'lı vatan hainlerinin saldırısında vatan evlatlarımız şehadet şerbetini içmişlerdir. Yaralı askerlerimiz bulunmaktadır. Yiğitlerimize acil şifalar diliyoruz."

Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA
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