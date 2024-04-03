Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kirazlı Mahallesi istikametine giden M.K.Ü. yönetimindeki tır, Çat kavşağında karşıdan gelen A.A. (61) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan Ş.U.S. (15) ve R.C. (14) Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.A. ve Ş.U.S, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.C'nin tedavisi devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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