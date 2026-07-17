Kayseri'de Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralı

17.07.2026 22:40
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Kayseri'de hafif ticari aracın takla attığı kazada anne ve oğlu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de hafif ticari aracın refüje çarpıp takla attığı kazada anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. E.H.E. idaresindeki 38 JV 957 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü E.H.E. ile araçta bulunan annesi S.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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