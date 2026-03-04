Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

04.03.2026 21:52
Melikgazi'de otomobilin çarptığı 57 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

F.A. (40) idaresindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Mutlu'ya (57) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

