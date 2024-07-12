Kayseri'de Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet Davası Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl Kayseri'de trafik kazası süsü verilerek öldürüldüğü düşünülen sürücü Eyüp Arslantürk'ün ölümüyle ilgili açılan dava devam ediyor. Tutuklu ve tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davada, savcı tutuklu sanıkların cezalandırılmalarını, tutuksuz sanıkların ise beraatini talep etti. Sanıklar ise olayın kaza olduğunu ve kasıtlı bir eylemde bulunmadıklarını savundu. Duruşma ertelendi.

12.07.2024 22:05
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Kayseri'de geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirdiği sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ü öldürdükleri olaya "trafik kazası süsü" verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan soyadını değiştiren iki kardeş B.E. ve K.S.Y. ile F.P. ve B.G, tutuksuz sanıklardan da kardeşlerin annesi M.T. ve babası A.T. ile maktul Arslantürk'ün müşteki eşi, oğlu ve kızı ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, tutuklu 4 sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", "hürriyetten yoksun kılma" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmalarını, tutuklulukta geçirdikleri süre de göz önünde bulundurularak tahliyelerini, tutuksuz 2 sanığın ise beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G. savunmalarında, olay günü maktulü yaptığı yanlıştan dolayı uyarmak amaçlı evinden aldıklarını, zarar verme ya da öldürme kasıtları olmadığını öne sürdü.

Maktulün eşi ise kocasının uygunsuz davranışları olduğunu ve bu nedenle böyle bir insanın davasını gütmek istemediğini belirterek, şikayetinden vazgeçtiğini aktardı.

Maktulün kızı da şikayetten vazgeçtiğini belirtirken, oğlu ise şikayetinin devam ettiğini dile getirdi.

Taraf avukatları, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının ve İl Emniyet Müdürlüğünün, 12 Ekim 2023'te Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp Arslantürk'ün (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine başlattığı ve yaklaşık 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin "tasarlayarak öldürme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de "tasarlayarak öldürmeye yardım etme", "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme", "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme" ve "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme" suçlarından ceza istenen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Trafik Kazası Süsü Verilen Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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