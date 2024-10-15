Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Danişment Gazi Mahallesi'nde, polis iki katlı eve tüfekle ateş edip kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari aracın plakasını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda zanlılar O.T. (28) ile B.T. (34) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan kurşunlama anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, evin önüne gelen şüphelilerden birinin araç hareket halindeyken eve ateş açıp olay yerinden hızla uzaklaştıkları yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Tüfekli Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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