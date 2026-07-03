Kayseri\'de Üniversite-Sanayi İşbirliği Vakfı Kuruldu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Altını çizerek söylüyorum Türkiye'de ilk defa Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, Kayseri'de kuruldu. Ama bunu hayata geçirmedik. Bizim gibi, sanayinin ilk hamlelerinin atıldığı, ilk temellerinin ortaya çıktığı bu vilayetlerde öncülük yapmamız lazım" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yerleşkesi'ndeki Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Programa, Elitaş'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile ilçe belediye başkanları ve davetliler de katıldı.

Türkiye'de ilk defa Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nın Kayseri'de kurulduğunu belirten Mustafa Elitaş, "Üniversitelerimiz bilim yuvasıdır. Tıp fakültelerinin doktor eğitimine etkisi nedir diye bir yasa ile ilgili görüşlerimiz var. Tıp fakülteleri, üniversite hastanelerinin eğitime katkısı ile ilgili yapılan staj ve araştırmalarla 4 yıllık eğitim arkasından 2 yıllık intörnlük ve doktora yapılıyor. İş yerinde eğitim yapıyorlar. Çok hoşuma gitti. Sağlık Bakanımız üniversite hastanelerinin ehemmiyetli olduğunu anlatıyor. YÖK Başkanımız üniversite hastanelerinin tıp fakültelerinin başarılarına ne kadar katkı sağladığını söylüyor. Bizim makine fakültemizde, inşaat fakültemizde niye uygulamalı bir fakülte hastanesi gibi alanımız yok? Biz bunları niye yapmıyoruz? Altını çizerek söylüyorum Türkiye'de ilk defa Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, Kayseri'de kuruldu. Ama bunu hayata geçirmedik. Bizim gibi, sanayinin ilk hamlelerinin atıldığı, ilk temellerinin ortaya çıktığı bu vilayetlerde öncülük yapmamız lazım" diye konuştu.

'BİZİM AMACIMIZ BÖYLE MESELELERİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK'

Üniversitelerin teknoloji ve sanayi ile ilgili kısımlarında patent sahibi olması gerektiğine de değinen Elitaş, şunları söyledi:

"Komşu ilimiz Sivas'ta Bilim Teknoloji Üniversitesi yapmışlar. Bilim teknoloji üniversitesi, atölye üniversite olmuş. Teorisyen yetiştireceksek başka ama pratikte bir şeyler yapıp, bu aldığımız TURKOVAC gibi Eksozom gibi patentleri de artık sanayi ürünlerinde almamız lazım. Üniversitelerin teknoloji ve sanayi ile ilgili kısımlarında patent sahibi olması lazım. Patent alacaklara öncülük yapması lazım. TURKOVAC üreten değerli Aykut Hocamız ne kadar emek verdi çok iyi biliyorum. Önüne çıkan engelleri inancıyla, hırsıyla, bilgisiyle aşmaya çalıştı bizde destek olmaya çalıştık. İşte bizim amacımız böyle meselelerin önüne geçebilmek. Kütüphanede de bunlar için lazım. Kütüphane çok önemli, ehemmiyetlidir. Faydalanabilmek için inşallah sınırsız ve ücretsiz internette vardır. Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Elitaş ve beraberindeki heyet kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.