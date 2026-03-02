Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 58 Tutuklama

Kayseri'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir ayda düzenledikleri operasyonlarda, 3 kilo 241 gram uyuşturucu, 26 bin 566 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 49 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Bu kapsamda düzenlenen 59 operasyonda, 93 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı, 58'i tutuklandı.