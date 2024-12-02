Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 59 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 46 kilo 294 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız tabanca, 53 fişek ve 10 hassas terazi ele geçirdi.
Toplam 111 operasyonda, 232 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 59 şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 59 Tutuklama - Son Dakika
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