Kayseri'de bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 16 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 7 zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Tutuklama - Son Dakika
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