Kayseri'de polis operasyonunda 10 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de polis operasyonunda 10 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kayseri\'de polis operasyonunda 10 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kayseri'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay süren çalışmanın ardından 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 11 şüpheliyi yakalamıştı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, hap, silahlar ve çeşitli diğer suç unsurları ele geçirildi.

22.03.2024 12:49  Güncelleme: 12:53
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Kayseri'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ay süren çalışmanın ardından 19 Mart'ta, 35 ekipteki 115 personelle 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 11 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramada 29 gram sentetik uyuşturucu, 79 sentetik hap, hassas terazi, 5 tüfek, 2 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, çalıntı 4 bilgisayar, 6 tablet, 37 telefon, 2 oto teybi, 3 hoparlör ve 2 keman ile 14 bıçak ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de polis operasyonunda 10 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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