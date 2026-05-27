Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklandı

27.05.2026 20:32
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ya da kullanıcılarına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 1 aseton, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 13 telefon, 6 av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği, 1 tabanca ve şarjörü ile 33 mermi ele geçirildi.

Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Tomarza Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

