Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de bir aracın yedek lastiğinde 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirenlere yönelik operasyon düzenledi.
Dedektör köpeği "Jack"inde katıldığı aramalarda hafif ticari aracın yedek lastiğinin içine saklanmış vaziyette 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan N.Y, B.Y. ve Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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