Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda elektrik süpürgesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 44 ekip, 188 personelin katılımıyla 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hükümlüler M.A. ve K.Ö. ile şüpheliler Y.B.A, M.D, Ş.A, F.B, K.A, Ö.C.A, B.Ç, S.U, Ş.E.A. yakalandı.

Bir evde, narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada elektrik süpürgesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu bulundu.

Operasyonda 136 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli ve hükümlülerin emniyetteki işlemleri sürüyor.