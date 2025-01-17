Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 432 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, durdurdukları bir araçta narkotik köpeği eşliğinde yaptıkları aramada 432 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.G. (25) hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.