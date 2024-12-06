Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 592 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 592 Gram Ele Geçirildi

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 592 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de salça bidonlarına gizlenmiş 592,55 gram uyuşturucu ile 1 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2024 11:18
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Kayseri'de salça doldurulmuş bidonlara gizlenen 592,55 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine, kontrol noktasında durdurdukları bir araçta, narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yaptı.

Aramada, içinde salça olan bidonlara gizlenmiş 592,55 gram uyuşturucu madde ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.B'nin (31) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 592 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika

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