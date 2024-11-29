Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: TIR'da 36 Kilo Esrar ve 955 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: TIR'da 36 Kilo Esrar ve 955 Hap Ele Geçirildi

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: TIR\'da 36 Kilo Esrar ve 955 Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine durdurulan bir TIR'da 36 kilo 18 gram esrar ve 955 adet uyuşturucu hap bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

29.11.2024 20:58  Güncelleme: 21:01
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KAYSERİ'de, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine durdurulan bir TIR'ın dorsesinde, 36 kilo 18 gram esrar ve 955 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda seyir halindeki TIR, durduruldu. Düzenlenen operasyonda il dışından kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen C.Y. (36) ve R.N. (29) yakalandı. TIR'ın dorsesinde narkotik köpeği 'ETA' ile yapılan aramada 36 kilo 18 gram esrar ve 955 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: TIR'da 36 Kilo Esrar ve 955 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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