Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem görürken, 4'ü ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

16.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:08
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 5'ine "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı, 4'ü ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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