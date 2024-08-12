Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev, araç ve üst aramalarında 22,66 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirilen operasyonda O.Y, M.Ş, M.Ö, E.A, M.E, M.L, M.T, S.K. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.