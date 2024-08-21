Kayseri'de Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Yabancı Uyruklu Sanığa 10 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan yabancı uyruklu sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, İran uyruklu tutuklu sanık S.H.K. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullandığını öne sürdü.

Tanıkların aynı ifadeyi vererek kendisine iftira attığını iddia eden S.H.K, "Çocuklarım mağdur durumda. Özür dilerim, pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi.