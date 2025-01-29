Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.T, N.A, H.K.Ç, M.A.E, M.S, H.A, Y.D, A.Ç. ve E.M. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 400 lira ele geçirildi.

Öte yandan MASAK, Bankalar Birliği ve diğer ilgili kurumların yaptığı incelemeye göre, şüphelilerin işlem hacminin 51 milyon 570 bin 536 lira olduğu kaydedildi.