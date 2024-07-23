Kayseri'de Yem Karma Makinesi ile Traktör Arasında Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de Yem Karma Makinesi ile Traktör Arasında Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde babasına ait besi çiftliğinde hayvanlara yem hazırlayan 17 yaşındaki genç, yem karma makinesini traktörden ayırdığı sırada kendiliğinden hareket eden traktör ile makine arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

23.07.2024 10:31
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Kayseri'nin Develi ilçesinde yem karma makinesi ile traktör arasında sıkışan genç hayatını kaybetti.

Sindelhöyük Mahallesi'nde babasına ait besi çiftliğinde hayvanlara yem hazırlayan 17 yaşındaki F.C, yem karma makinesini traktörden ayırdı.

F.C, bu sırada kendiliğinden hareket eden traktör ile yem karma makinesi arasında sıkıştı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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