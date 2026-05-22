Kayseri\'de 148 çifte aile desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi aile danışmanları, yeni evlenen çiftlere destek kapsamında, Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyesi evlendirme müdürlükleri bünyesinde nikah başvurusu yapan 148 çiftle görüşme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak belirlemesinin ardından Aile Akademisi tarafından faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Çiftlere, Aile Akademisi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılırken, evlilik sürecinde sunulan destek hizmetleri de tanıtıldı.

Aile danışmanları, "İlk adım sizden, bir ömür destek bizden" mesajıyla çiftlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiler.

Birimin evlilik öncesi ve sonrası süreçlerde çiftlere rehberlik etmeye devam edeceği bildirildi.