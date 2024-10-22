Kayseri'de Yeni Kanalizasyon Hattı İmalatı Başlıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde insan ve çevre sağlığını korumak için 10 milyon 600 bin lira maliyetle kanalizasyon kolektör hattı imalatı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin tamamında sorunsuz bir altyapı hedefiyle gece gündüz demeden KASKİ'nin aralıksız çalıştığını belirtti.

Nokta atışı yaparak hem bütçeyi daha verimli kullandıklarını hem de vatandaşlara faydalı olduklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Bünyan ilçemizde nüfus artışına bağlı olarak mevcut kanalizasyon hatlarının revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Hemen işe koyularak ihalesi yapıldı ve hızlı bir şekilde Gergeme Mahallesi'nde yatay sondaj ve açık kazı metoduyla kanalizasyon kolektör hattı imalatına başlanıldı. Önce insanımızı, sonra çevremizi düşünerek maliyeti 10 milyon 600 bin lira, uzunluğu ise 440 metre olan bir işten bahsediyoruz. Bölgedeki arazi şartları nedeniyle işin belli bir kısmı yatay sondaj teknolojisi ile yürütülüyor. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Proje tamamlandığında insan ve çevre sağlığını korumanın yanı sıra kanalizasyon kolektör hattımız cazibeli olarak atık su arıtma tesisine ulaşacak. Böylelikle bölgedeki terfi merkezine ihtiyaç kalmayacak. Bunun sonucunda da terfi merkezinde kullanılan atık su pompaları için harcanılan enerji, bakım onarım gibi işletme maliyetleri tamamen ortadan kalkmış olacak."