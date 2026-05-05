Kayseri'de Yeni Şehir Hastanesi Garaj Noktası Açılıyor
Kayseri'de Yeni Şehir Hastanesi Garaj Noktası Açılıyor

05.05.2026 22:49
Kayseri, toplu ulaşımda yeni bir garaj noktasını 2 Mayıs'ta hizmete alarak ulaşım fırsatlarını artırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Şehir Hastanesi Garaj Noktası'nı 2 Mayıs itibarıyla hizmete alıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Anayurt ve Danışmentgazi bölgelerinde hayata geçirilen garaj noktalarının ardından açılacak yeni merkezle vatandaşların Şehir Hastanesine ulaşımlarında yeni alternatifler ortaya çıkacak.

Böylelikle Ulaşım AŞ 210-211 ve 239 hatlarıyla yolcular, Şehir Hastanesine daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

Yapılan planlama kapsamında ayrıca Erkilet Bulvarı üzerindeki vatandaşların toplu taşıma hizmetine erişimi güçlenecek. 286 numaralı hatta ise mevcut 16 dakikalık sefer aralığı 10 dakikaya düşürülecek.

Böylece yolcuların bekleme süreleri azalırken, hastane ve şehir merkezi bağlantıları daha da hızlanmış olacak.

Şehir Hastanesi garaj noktasının devreye girmesiyle Tacettin Veli Bulvarı üzerindeki merkez işletme park alanında bulunan bazı araçlar yeni bölgeye kaydırılacak. Bu sayede şehir merkezindeki otobüs park yoğunluğu azalacak.

Yeni garaj noktasında otobüs şoförlerinin dinlenebileceği sosyal alanlar da yer alacak. Böylece otobüs şoförlerinin daha uygun koşullarda görev yapması sağlanırken, hizmet kalitesinin de artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, şehrin gelişen ulaşım ihtiyaçlarına göre planlamalar yaptıklarını, yeni garaj noktasıyla hem operasyonel verimlilik sağlayacaklarını hem de yolcuların Şehir Hastanesine daha hızlı ve konforlu ulaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

