Kayseri\'de Zabıta Denetimleri: 1801 Kontrol, 202 İşlem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, nisan ayında 1801 denetim yaparak 202 işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, her ay yaptığı denetimleri sürdürdü.

Ekipler, ay boyunca seyyar satıcılara, servis ve ticari araçlara, dilencilere, fırın ve marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda seyyar satıcılara 460, servis ve ticari araçlara 270, dilencilere 420, fırın ve marketlere 221, işgallere 340 ve çevre kirliliğine yönelik olarak 90 denetimde bulunan zabıta ekipleri, toplam 1801 denetimde 202 işlem uyguladı.

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 7 araç ve toplam 72 personelle denetim faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.