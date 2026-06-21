Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Boğazköprü Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, aynı yönde seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı.
Öte yandan kazaya karışan araçlardan 50 US 907 plakalı otomobilin Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz'a ait olduğu öğrenildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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