Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığı yapan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Melikgazi ilçesinde 13 çeyrek, 2 Cumhuriyet altını ve 1 bileziğin çalınmasına yönelik Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin elinde çantayla caddede yürümesi ve bir ATM'de işlem yapması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Ziynet Eşyası Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Çin'in Jiangsu eyaletinin Taizhou kentinde Cumartesi günü 2024 Qintong Tekne Festivali düzenlendi. Festivalde, yüzlerce yıllık bir geleneği temsil eden tekne ekipleri bir araya geldi.
Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Vatandaşlar bayram tatili için şehir dışına gitmek için otogara akın etti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evden 100 bin liralık altın çalan şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ev sahibi polise başvurduktan sonra olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi ve kısa sürede gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Balçıkhisar, Atlıhisar, Güneytepe ve Aydın köylerinde bulunan meralar için çiftçilere bin 80 kilogram korunga tohumu dağıttı.
Sizin düşünceleriniz neler ?