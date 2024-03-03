Kayseri\'deki 700 yıllık Köşk Medrese, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor

Tarih boyunca medrese, kışla, aşevi gibi amaçlarla kullanılan Kayseri'deki yaklaşık 700 yıllık Köşk Medrese, geçirdiği restorasyonun ardından kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.
Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki tepeye Eretna Beyliği'nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından 1339'da yaptırılan medrese, şehrin simge eserleri arasında yer alıyor.
Tarihte tekke, medrese olarak hizmet veren üstü açık yapının ortasında Alaeddin Eretna, hanımı Suli Paşa Hatun ile çocukları ve torunlarının mezarının yer aldığı kümbet bulunuyor.
Uzun yıllardır kullanılmayan ve Melikgazi Belediyesince Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanıp restore ettirilen yapı, bu ramazan ayında çeşitli etkinliklerle hizmet vermeye başlayacak.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, medresenin yaklaşık 700 yıldır ayakta olduğunu söyledi.
Medresenin zaman içinde farklı amaçlarla kullanıldığını anlatan Palancıoğlu, şöyle konuştu:
"Burası kışla, hapishane, aşevi olarak kullanılmış. Yapının her tarafı kapalı, sadece üstü açık. İki aşağıda, iki de yukarıda olmak üzere 4 odası var. Burayı Türk İslam merkezi olarak değerlendireceğiz çünkü Alaeddin Eretna aynı zamanda Uygur Türk'ü. Hem Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz hem de Türklerle ilgili etkinlikler yapacağız. Özellikle ramazan ayında burayı değerlendireceğiz. Kadınlar burada çeşitli kermesler düzenleyecek. Kültürel ve sosyal faaliyetler yapacağız. Dinletilerimiz, söyleşilerimiz olacak. Aynı zamanda çay kahve içip kitaplar okuyacağımız çok nezih, güzel, huzur veren bir mekan olacak."
Tarihi yapının kapısının yaklaşık 60 yıldır kapalı olduğunu belirten Palancıoğlu, medreseyi Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 49 yıllığına kiraladıklarını, restorasyonunu tamamladıklarını, iç peyzajını yaptıklarını, dış peyzajın ardından faaliyetlere açacaklarını ifade etti.
Medresenin dışındaki alanı da değerlendireceklerini, burada da farklı etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Yapının dış duvarlarının kalınlığı 1 metre 70 santimetre civarında. Dolayısıyla çok sağlam, birçok depremi yaşamış ama herhangi bir sıkıntıya girmemiş, dönem dönem restorasyon görmüş bir yapı. Tomarza ve Mimarsinan bölgesinden buraya taşlar getirilmiş. Taş işçiliğinin de hakikaten çok güzel şekilde uygulandığı kıymetli bir yapı. O dönemi düşündüğümüzde yapması, inşası zor olan ama şu anda bile insanların iç çekerek baktığı bir yapı. Burası canlanıyor, en kısa sürede, ramazan ayı içerisinde beğeniye sunacağız."
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