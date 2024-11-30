Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri\'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında, 3 işçi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik mücadelesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

30.11.2024 18:31  Güncelleme: 18:32
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3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangın ise ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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