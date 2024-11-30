Kayseri\'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangın ise ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.