Kayseri\'deki operasyonlarda 44 hükümlü ve şüpheli yakalandı

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Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 hükümlü ve zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-18 Aralık'ta aranması bulunanlara yönelik çalışma yaptı.
Operasyonlarda, firari 18 hükümlü ile aranması olan 26 şüpheli gözaltına alındı.
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