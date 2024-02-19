Kayseri'deki silahlı kavgada 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'deki silahlı kavgada 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri\'deki silahlı kavgada 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Bozantı Caddesi'nde yaşanan olayda B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesi üzerine gözaltına alınan A.G, Y.D, R.U. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler A.G, Y.D, R.U. ve S.A polis ekiplerince yakalanmıştı.

19.02.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bozantı Caddesi'nde B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.G, Y.D, R.U. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de 2 gün önce Bozantı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçan şüpheliler A.G, Y.D, R.U. ve S.A polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'deki silahlı kavgada 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:54:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'deki silahlı kavgada 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement