Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı. Narkotik ekiplerinin 2 ay süren planlı çalışması sonucu düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu ve ticarette kullanılan malzemeler ele geçirildi.
KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 ay süren planlı çalışmalar sonucunda 86 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda G.A. (46), O.K. (39), S.T. (35), A.K. (48), G.E. (27), H.K. (38) ve T.B. (32) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?