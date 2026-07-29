Kayseri'den Eğitim Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerine 5 bin lira kırtasiye ve beslenme desteği verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dört yılda 26 bin 651 aileden 50 bin 89 öğrenciye toplam 77 milyon 506 bin 250 lira eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 dönemi başvurularını 3-17 Ağustos tarihleri arasında online olarak alacak.

İl sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarına kırtasiye ve beslenme olmak üzere eğitim yardımı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğuna dikkati çekti.

Büyükkılıç, ekonomik şartların aileler üzerindeki yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini, eğitim desteğinin bu yıl da öğrencilerin kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlayacağını kaydetti.